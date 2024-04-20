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20:23, 20 апреля 2024Мир

В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины, передает РИА Новости.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

По оценке главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

Ранее 20 апреля сообщалось, что с 20:00 до 20:30 по московскому времени конгрессмены рассмотрят законопроекты, предполагающие выделение дополнительной помощи Украине, поддержку Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.

«Мир наблюдает за тем, что делает Конгресс. Принятие этих законов станет мощным сигналом о силе американского лидерства в решающий момент», — комментировали ранее законопроекты о помощи Украине в Белом доме. Там также призвали обе палаты американского Конгресса как можно скорее отправить их на подписание президенту США Джо Байдену.

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      Анастасия Яланская
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