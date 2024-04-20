Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 20 апреля 2024Мир

Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине

Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине и активах России

Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США начала рассмотрение законопроектов, предполагающих выделение дополнительной помощи Украине, поддержку Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование по всем документам ожидается с 20:00 до 20:30 по московскому времени. С девяти утра по местному времени парламентарии США взялись за документ под названием «Мир через силу в 21-м веке», среди прочих содержащий положения об использовании российских активов для восстановления Украины, отмечает агентство.

Позднее конгрессмены рассмотрят законопроект о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут к пакету нового финансирования Киева. В пакет военной помощи Киеву ранее захотели включить 61 миллиард долларов и сверх того дополнительные поставки ракет ATACMS.

Также на прошлой неделе США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных госактивов РФ. По словам главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, реализация такой идеи связана с юридическими рисками и может быть расценена как нарушение международного законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об усталости Украины от конфликта

      На Западе рассказали об утроенном ВС России кошмаре для ВСУ

      Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине

      Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

      В Орске вернули электричество в освобожденные от воды дома

      В Одесской области прогремели взрывы

      В кадетском корпусе московской школы массово отравились дети

      Актер фильма «Не бойся, я с тобой!» умер в 48 лет

      Палестина пересмотрит отношения с США

      В Сербии заявили об опасности голосования по резолюции о геноциде в Сребренице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше