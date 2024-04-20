Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине и активах России

Палата представителей Конгресса США начала рассмотрение законопроектов, предполагающих выделение дополнительной помощи Украине, поддержку Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование по всем документам ожидается с 20:00 до 20:30 по московскому времени. С девяти утра по местному времени парламентарии США взялись за документ под названием «Мир через силу в 21-м веке», среди прочих содержащий положения об использовании российских активов для восстановления Украины, отмечает агентство.

Позднее конгрессмены рассмотрят законопроект о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут к пакету нового финансирования Киева. В пакет военной помощи Киеву ранее захотели включить 61 миллиард долларов и сверх того дополнительные поставки ракет ATACMS.

Также на прошлой неделе США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных госактивов РФ. По словам главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, реализация такой идеи связана с юридическими рисками и может быть расценена как нарушение международного законодательства.