В США в законопроекте помощи Украине включили поставки ракет ATACMS

В законопроекте помощи Украине Конгресса США включили поставки ракет ATACMS

В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS. Об этом сообщается в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Конгресса.

«Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего Закона, президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя», — отмечается в тексте законопроекта.

Предполагается, что проект Палаты представителей включает в себя 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих США.

Ранее стало известно, что Конгресс США не успеет принять решение о раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню до 19 апреля перед началом каникул у конгрессменов. Задержка в принятии законопроекта вызвана желанием радикального крыла Республиканской партии увеличить финансирование борьбы с нелегальной миграцией.