В США усомнились в утверждении Конгрессом помощи Украине

AP: Конгресс США не утвердит помощь Украине в ближайшее время

Конгресс США не утвердит к 19 апреля помощь Украине из-за продолжения переговоров между конгрессменами и отсутствием согласованного текста законопроекта. Об этом сообщает газета Associated Press (AP).

«В течение нескольких часов [спикер Палаты представителей Майк] Джонсон скрывался в Капитолии вместе с законодателями, разбиравшими свои альтернативные стратегии, в частности, способы включения в пакет мер по обеспечению безопасности границы между США и Мексикой. Текст законопроекта не был опубликован, что ставит под серьезное сомнение принятие какой-либо помощи на этой неделе», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что инициатива Джонсона была вызвана недавней поддержкой 12 апреля экс-президентом США Дональдом Трампом его фигуры. Таким образом, политик понадеялся на укрепление своих позиций и отсутствие угрозы со стороны радикального крыла республиканцев в Конгрессе.

Ранее стало известно, что Джонсон отказался уходить со своего поста вопреки призывам конгрессменов-трампистов к его отставке. Он также назвал себя «спикером военного времени» в трудные для США времена, указав на необходимость помощи Украине, Израилю и Тайваню.