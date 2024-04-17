Спикер Палаты представителей США отказался уходить в отставку

Спикер США Джонсон отказался уходить с поста вопреки призывам к отставке

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался уходить со своего поста вопреки призывам конгрессменов к его отставке. Об этом сообщает CNN.

«Я не уйду в отставку. И на мой взгляд, это абсурд, что кто-то подает ходатайство об отставке, в то время как мы здесь просто пытаемся выполнять свою работу», — заявил спикер Палаты представителей.

Джонсон также назвал себя «спикером военного времени» в трудные для США времена, когда страна оказывает военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Заявление было сделано Джонсоном в ответ на высказывание члена Конгресса США Томаса Мэсси, в котором он поддержал призыв конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин отстранить спикера Джонсона. Ранее Тейлор-Грин распространила в Конгрессе письмо с обоснованием необходимости отставки Джонсона.