Еще один конгрессмен США поддержал отставку спикера Джонсона

Bloomberg: еще один конгрессмен поддержал призыв об отставке спикера Джонсона

Еще один конгрессмен поддержал призыв отправить в отставку спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Об этом сообщает Bloomberg.

«Республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси заявил, что на закрытом совещании он сказал коллегам, что поддерживает жесткую позицию [конгрессвумен] Марджори Тейлор Грин, которая хочет сместить Джонсона со спикерского поста», — утверждается в публикации.

Агентство также передает слова Мэсси, заявившего, что он попросил Джонсона уйти в отставку, «но тот сказал, что не уйдет».

В начале апреля Тейлор Грин распространила в Конгрессе США письмо, в котором призвала отстранить спикера Палаты представителей.