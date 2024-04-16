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19:08, 16 апреля 2024Мир

Еще один конгрессмен США поддержал отставку спикера Джонсона

Bloomberg: еще один конгрессмен поддержал призыв об отставке спикера Джонсона
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Michael McCoy / Reuters

Еще один конгрессмен поддержал призыв отправить в отставку спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Об этом сообщает Bloomberg.

«Республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси заявил, что на закрытом совещании он сказал коллегам, что поддерживает жесткую позицию [конгрессвумен] Марджори Тейлор Грин, которая хочет сместить Джонсона со спикерского поста», — утверждается в публикации.

Агентство также передает слова Мэсси, заявившего, что он попросил Джонсона уйти в отставку, «но тот сказал, что не уйдет».

В начале апреля Тейлор Грин распространила в Конгрессе США письмо, в котором призвала отстранить спикера Палаты представителей.

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      Елизавета Мытарева
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