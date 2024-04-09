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14:59, 9 апреля 2024Мир

В Конгрессе США распространили письмо с призывом отстранить спикера Джонсона

Конгрессвумен США Грин в письме призвала отстранить спикера Джонсона
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Leah Millis / Reuters

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин распространила письмо, в котором призвала отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона и обосновала необходимость его отставки. Об этом сообщает The New York Times.

«Представитель Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин во вторник усилила свои угрозы отстранить спикера Майка Джонсона, распространив язвительное письмо, в котором обосновывала необходимость его смещения и обвинила республиканцев в терпимости к его руководству», — утверждается в публикации.

В письме конгрессвумен обвинила республиканца Джонсона в продвижении повестки президента США Джо Байдена и в предательстве интересов собственной партии. Тейлор-Грин предупредила республиканцев о возможности потерять доверие избирателей из-за их «полной капитуляции» перед Демократической партией и нежелания возражать политике Джонсона.

Ранее конгрессвумен обвинила спикера во лжи из-за его слов о том, что представители Республиканской партии якобы поддерживают новую финансовую помощь Украине.

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      Елизавета Мытарева
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