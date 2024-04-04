Спикера Палаты представителей США назвали дураком из-за Украины

Конгрессвумен Грин раскритиковала спикера Джонсона из-за слов о помощи Украине

Член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала спикера Палаты представителей Майка Джонсона из-за его слов о том, что представители Республиканской партии поддерживают новую финансовую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Поскольку Майк Джонсон в самом деле думает, что Республиканская конференция (Палаты представителей США) выступает за отправку 60 миллиардов долларов Украине, он чертов дурак», — заявила конгрессвумен.

Тейлор-Грин добавила, что все в ее окружении «очень злы на Майка Джонсона», и назвала спикера лжецом.

Ранее конгрессвумен заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину в военном конфликте.