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12:08, 4 апреля 2024Мир

Спикера Палаты представителей США назвали дураком из-за Украины

Конгрессвумен Грин раскритиковала спикера Джонсона из-за слов о помощи Украине
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала спикера Палаты представителей Майка Джонсона из-за его слов о том, что представители Республиканской партии поддерживают новую финансовую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Поскольку Майк Джонсон в самом деле думает, что Республиканская конференция (Палаты представителей США) выступает за отправку 60 миллиардов долларов Украине, он чертов дурак», — заявила конгрессвумен.

Тейлор-Грин добавила, что все в ее окружении «очень злы на Майка Джонсона», и назвала спикера лжецом.

Ранее конгрессвумен заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину в военном конфликте.

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      Елизавета Мытарева
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