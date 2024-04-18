Предложение США об использовании активов России назвали незаконным

Лагард: использование активов РФ для выпуска облигаций несет юридические риски

Предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства. Об этом со ссылкой на соответствующие высказывания главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард пишет Financial Times.

«Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие», — цитирует ее издание. Лагард отметила, что обсуждение предложений продолжается, а вопрос об использовании замороженных активов «заслуживает очень внимательного рассмотрения», поскольку «может повлечь за собой нарушение международного порядка, который мы хотим защитить».

Ранее сообщалось, что США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских госактивов. Государства G7 в свою очередь заявили, что сохранят в замороженном состоянии суверенные активы России, пока не добьются от Москвы возмещения ущерба в рамках украинского конфликта.

По словам главы российского ЦБ Эльвиры Набуиллиной, конфискация Западом активов страны станет сильным негативным сигналом другим центральным банкам и нарушением базовых принципов международного права. В регуляторе РФ высказались о намерении принимать меры для защиты своих законных интересов.