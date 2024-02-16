Набиуллина рассказала о последствиях возможной конфискации активов ЦБ

Набиуллина: конфискация активов ЦБ станет нарушением основ международного права

Конфискация Западом активов Центробанка (ЦБ) станет сильным негативным сигналом другим центральным банкам и нарушением базовых принципов международного права, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Она уточнила, что иммунитет активов обеспечивает стабильность системы международных финансов, а среди последствий нарушения этой практики окажется в том числе подрыв позиций резервных валют в мире. Также Набиуллина пообещала, что ЦБ будет принимать меры для защиты своих законных интересов.

Ранее глава базирующегося в Бельгии депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против идеи стран G7 об использовании замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины, указав, что речь идет о непрямой конфискации, которая может повлиять на рынки так же, как это сделала бы прямая.

В Euroclear хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные средства, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями.