В Кремле оценили решение использовать замороженные активы

Песков: Россия будет преследовать решивших использовать ее замороженные активы

Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные активы, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями. Так недавнее решение стран Евросоюза об учете доходов от российских средств оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, власти Евросоюза пытаются поставить вопрос об экспроприации собственности. Однако Россия намерена защищать свои интересы.

«Здесь наша позиция предельно проста и понятна. (...) Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы», — отметил он.

Ранее Совет Евросоюза решил отдельно учитывать доходы от замороженных в Европе российских активов и хранить на специальных счетах. Депозитарии, в которых размещены заблокированные средства, не смогут использовать их по своему усмотрению. Согласно опубликованному документу, мера позволит установить финансовый взнос в бюджет Евросоюза, чтобы за счет полученной прибыли оказывать поддержку Киеву.

По мнению первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Евросоюз вправе в одностороннем порядке признать доходы от замороженных суверенных активов РФ не принадлежащими России. Заблокированные в европейских депозитариях активы России, которые, по разным оценкам, составляют около 200 миллиардов евро, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не выплатят репарации, добавил он.