Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:33, 15 февраля 2024Экономика

Глава Euroclear не согласилась с идеей G7 об использовании активов России

В Euroclear назвали конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Глава базирующегося в Бельгии депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против идеи стран G7 об использовании замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины, указав, что речь идет о непрямой конфискации, которая может повлиять на рынки так же, как это сделала бы прямая. Ее слова приводит Financial Times (FT).

Мостри отметила, что не представляет, как в Банке России согласятся с тем, что «обязательства Euroclear просто перестанут существовать». Она считает, что предлагаемые меры могут сильно поколебать доверие к евро.

Как писала в начале февраля FT, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога, после чего потребовать погашения долга. По данным издания, в случае отказа средства РФ хотят изъять.

В Euroclear хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные средства, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

      Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

      Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет в русских?

      В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

      В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

      Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры

      Экс-главу Минздрава российского региона заподозрили в оскорблении полицейских

      В ВСУ заявили о бессмысленности удержания Авдеевки

      Российский курьер побил силовика во время задержания за нарушение ПДД

      Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше