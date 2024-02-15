Глава Euroclear не согласилась с идеей G7 об использовании активов России

В Euroclear назвали конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине

Глава базирующегося в Бельгии депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против идеи стран G7 об использовании замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины, указав, что речь идет о непрямой конфискации, которая может повлиять на рынки так же, как это сделала бы прямая. Ее слова приводит Financial Times (FT).

Мостри отметила, что не представляет, как в Банке России согласятся с тем, что «обязательства Euroclear просто перестанут существовать». Она считает, что предлагаемые меры могут сильно поколебать доверие к евро.

Как писала в начале февраля FT, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога, после чего потребовать погашения долга. По данным издания, в случае отказа средства РФ хотят изъять.

В Euroclear хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные средства, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями.