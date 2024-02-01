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15:07, 1 февраля 2024Экономика

В Бельгии оценили доходы от замороженных российских активов

Euroclear: за 2023 год депозитарий получил от замороженных активов РФ €4,4 млрд
СюжетСанкции против России:

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Бельгийский депозитарий Euroclear за 2023 год получил 4,4 миллиарда евро процентной выручки от замороженных российских активов. Доходы от заблокированных средств оценили в годовом отчете группы.

Чистый процентный доход Euroclear в 2023 году вырос на 70 процентов в годовом выражении — с 1,17 до 5,5 миллиарда евро. Доходы от российских замороженных активов составляют большую часть (80 процентов) от суммы доходов, вырученной по всем активам за 12 месяцев. Из указанных средств депозитарий выплатит в бюджет страны 1,085 миллиона долларов.

В депозитарии хранятся порядка 191 миллиарда евро, принадлежащих Банку России — это большая часть из 260 миллиардов суверенных российских активов, заблокированных в результате западных санкций. Как отмечают представители группы, Euroclear отделяет доходы, связанные с санкциями против России, от основных финансовых результатов и планирует удерживать их до получения указаний по распределению или управлению такой прибылью.

Председатель Национального расчетного депозитария (НРД) заявил, что в случае отмены санкций Euroclear может выплатить своим клиентам доходы, использовав замороженные средства граждан РФ. По его словам, рассчитаться с бельгийской площадкой можно по аналогии с нормами президентского указа № 665. Euroclear может выплатить своим клиентам доходы по заблокированным в России бумагам, используя для этого замороженные средства. После этого депозитарии могли бы прибегнуть к взаимозачету обязательств перед своими клиентами, добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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