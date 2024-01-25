Найден способ рассчитаться с заморозившим российские активы Euroclear

«Ведомости»: Euroclear может выплатить доходы клиентам из замороженных активов

В случае отмены санкций бельгийский депозитарий Euroclear может выплатить своим клиентам доходы, использовав замороженные средства граждан РФ. О найденном способе расчетов на заседании Арбитражного суда Москвы по коллективному иску к площадке заявил председатель Национального расчетного депозитария (НРД), его слова приводит газета «Ведомости».

Представитель НРД рассказал, что рассчитаться с бельгийской площадкой можно по аналогии с нормами президентского указа № 665. Euroclear может выплатить своим клиентам доходы по заблокированным в России бумагам, используя для этого замороженные средства. После этого депозитарии могли бы прибегнуть к взаимозачету обязательств перед своими клиентами, добавил он.

Весной 2022 года после заморозки активов российских инвесторов Банк России также заблокировал счета иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок.

В России доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам блокируются на специальных рублевых счетах. По данным на ноябрь 2022 года, актуальный объем средств на них превышал 280 миллиардов рублей. Подписанный в сентябре 2023 года указ № 665 позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет этих средств. В рамках президентского указа «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», российские инвесторы смогут продать заблокированные активы нерезидентам.

Юристы затруднились оценить перспективы взаимозачета между депозитариями, так как блокировка активов произошла из-за обоюдных санкций, и любые механизмы взаимного исполнения обязательств за счет замороженных денег требуют законодательного разрешения. Вопрос осложняется большой вариацией цепочек хранения спорных бумаг, добавил советник практики разрешения споров юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис. Сверка остатков по счетам между Euroclear и НРД после потенциального снятия санкций займет не менее двух лет, заявил представитель бельгийского депозитария.