Путин разрешил обмены замороженными активами россиян и иностранцев. Зачем это нужно и кому выгодно?

Президент Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

Президент России Владимир Путин 8 ноября 2023 года подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян и иностранцев «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

Документ регламентирует возможность для российских инвесторов продать заблокированные недружественные иностранные ценные бумаги нерезидентам.

Обмен должен происходить между российскими инвесторами, имеющими заблокированные активы, и инвесторами-нерезидентами, имеющими средства на счетах типа «С» (конверсионные счета, созданные для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли).

100 тысяч рублей составляет максимальная стоимость таких активов для одного портфеля

Порядок расчетов стоимости бумаг устанавливает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она также определит условия проведения торгов для подобных сделок. При этом в указе подчеркивается, что брокеры и торговые площадки не должны взимать комиссию с физических лиц, являющихся резидентами.

Иностранные активы, которые будут участвовать в сделке, должны учитываться на счетах Национального расчетного депозитария (НРД), открытых в зарубежных организациях.

Иностранные ценные бумаги, которые нерезиденты будут выкупать у россиян, должны зачисляться на специальные транзитные счета, открываемые российскими депозитариями. Порядок взаимодействия по обмену между брокерами и частными инвесторами, а также особенности идентификации инвесторов-нерезидентов определяет Центробанк.

В России доходы по принадлежащим недружественным нерезидентам ценным бумагам блокируются на специальных рублевых счетах типа «С». Актуальный объем средств на них раскрывался лишь раз, в ноябре 2022 года. Тогда, по данным регулятора, он превышал 280 миллиардов рублей.

Власти планируют добиться разблокировки счетов россиян на сумму 100 миллиардов рублей

В августе глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа «С».

У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам Антон Силуанов министр финансов России

Весной 2022 года после заморозки активов российских инвесторов Банк России также заблокировал российские ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок.

Центробанк раскрыл подробности указа о разблокировке иностранных активов

23 августа Центробанк раскрыл подробности совместного с правительством указа о разблокировке иностранных активов для обмена на российские.

Согласно инициативе регулятора, заинтересованным иностранцам предлагалось купить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С» на добровольных началах.

В качестве обменного фонда рассматривались ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян, выплаты, заблокированные иностранными депозитариями.

Центробанк начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки в октябре 2022 года. Летом 2023-го глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

