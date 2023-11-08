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19:10, 8 ноября 2023Экономика

Путин подписал указ о возможности обмена заблокированными активами

Путин подписал указ о возможности обмена замороженными активами с иностранцами

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в стране средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Необходимый для создания возможности такого обмена указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках вводимого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. Таким образом власти планируют добиться разблокировки счетов россиян на общую сумму 100 миллиардов рублей из замороженных сейчас полутора триллионов, принадлежащих более чем 3,5 миллиона граждан.

О подготовке проекта указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа «С», в августе рассказывал глава Минфина Антон Силуанов, приводивший соответствующие цифры.

В России доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам блокируются на специальных рублевых счетах типа «С». Актуальный объем средств на них раскрывался лишь раз, в ноябре 2022 года. Тогда, по данным Центробанка, он превышал 280 миллиардов рублей.

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      Дмитрий Воронин
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