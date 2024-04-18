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06:12, 18 апреля 2024Мир

Страны G7 раскрыли планы на российские активы

Страны G7 решили сохранить замороженные активы РФ до возмещения урона Украине

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) приветствует выдвинутые Евросоюзом предложения направить доходы от замороженных активов «в пользу Украины». Об этом заявили главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи, пишет ТАСС.

Отмечается, что государства G7 сохранят в замороженном состоянии суверенные активы России, пока не добьются от Москвы возмещения ущерба в рамках украинского конфликта. Кроме того, лидеры «семерки» одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.

Ранее высокопоставленный представитель Минфина США сообщил, что Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы России. По его словам, самый вероятный вариант использования замороженных активов Москвы заключается в том, что страны G7 будут использовать проценты по ним в в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Киеву.

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      Марина Совина
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