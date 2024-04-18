Страны G7 раскрыли планы на российские активы

Страны G7 решили сохранить замороженные активы РФ до возмещения урона Украине

Страны «Большой семерки» (G7) приветствует выдвинутые Евросоюзом предложения направить доходы от замороженных активов «в пользу Украины». Об этом заявили главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи, пишет ТАСС.

Отмечается, что государства G7 сохранят в замороженном состоянии суверенные активы России, пока не добьются от Москвы возмещения ущерба в рамках украинского конфликта. Кроме того, лидеры «семерки» одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.

Ранее высокопоставленный представитель Минфина США сообщил, что Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы России. По его словам, самый вероятный вариант использования замороженных активов Москвы заключается в том, что страны G7 будут использовать проценты по ним в в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Киеву.

