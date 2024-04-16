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23:57, 16 апреля 2024Экономика

Украину лишили возможности сразу получить деньги России

Reuters: Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы РФ

Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США.

По его словам, самый вероятный вариант использования замороженных активов Москвы заключается в том, что страны G7 будут использовать проценты по ним в в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Киеву.

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      Марина Совина
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