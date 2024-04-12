США захотели использовать прибыль от российских активов для помощи Украине

FT: США предложили выделить Украине заем с помощью прибыли от российских активов

США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов. Об этом пишет Financial Times (FT).

На Западе разделились мнения об использовании российских активов. «Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине. Европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки», — пишет издание, добавив, что европейцы готовы отдать Киеву только прибыль, полученную от активов, принадлежащих России.

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных активов для Украины», — заявил во время визита в Киев бывший замсоветника президента США по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.

По словам Сингха, который также известен как главный архитектор санкций против России, предложение США состоит в том, чтобы выделить Украине «приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через кредит». Он объяснил, что вместо переводов Киеву прибыли от активов каждый год, можно выделить в качестве займа доходы сразу за 10 или 30 лет.

Предложение американцев будет рассмотрено министрами финансов «Большой семерки» (G7) на следующей неделе в Вашингтоне, а также на саммите лидеров G7 в июне.

16 февраля сообщалось, что главный архитектор антироссийских санкций Сингх в скором времени вернется на работу в Белый дом после двухлетнего перерыва.