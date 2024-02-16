Архитектор антироссийских санкций вернется на работу в Белый дом

Axios: архитектор санкций против России Сингх вернется на работу в Белый дом

Бывший зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, который также известен как главный архитектор санкций против России, в скором времени вернется на работу в Белый дом после двухлетнего перерыва. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Отмечается, что Сингх займет прежнюю должность заместителя помощника президента по национальной безопасности, курирующего международные экономические вопросы. По мнению источников, подобная ротация связана с попытками Байдена «оказать помощь Украине без одобрения Конгресса».

Ранее стало известно, что помощница главы Минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет свой пост. Именно Розенберг была одним из авторов американского проекта антироссийских рестрикций, введенных Вашингтоном после начала специальной военной операции на Украине. В число мер, которые разрабатывались Розенберг и ее коллегами, вошли заморозка российских активов и введение ценового потолка на нефть.