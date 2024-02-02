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10:43, 2 февраля 2024Мир

Одна из авторов санкций против России покинет пост помощника главы Минфина США

Помощница главы Минфина США и автор санкций против РФ Розенберг покинула пост

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Помощница главы Минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет свой пост ради работы в частном секторе. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Именно Розенберг была одним из авторов американского проекта антироссийских рестрикций, введенных Вашингтоном после начала специальной военной операции на Украине. В число мер, которые разрабатывались Розенберг и ее коллегами, вошли заморозка российских активов и введение ценового потолка на нефть.

Ранее стало известно, что 3 февраля Европейская комиссия начнет неофициальное обсуждение нового пакета санкций против России. Ожидается, что новый санкционный пакет направят на блокирование возможностей обхода рестрикций, в первую очередь для товаров, которые можно использовать в военных целях.

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      Виктория Кондратьева
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