Одна из авторов санкций против России покинет пост помощника главы Минфина США

Помощница главы Минфина США и автор санкций против РФ Розенберг покинула пост

Помощница главы Минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет свой пост ради работы в частном секторе. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Именно Розенберг была одним из авторов американского проекта антироссийских рестрикций, введенных Вашингтоном после начала специальной военной операции на Украине. В число мер, которые разрабатывались Розенберг и ее коллегами, вошли заморозка российских активов и введение ценового потолка на нефть.

Ранее стало известно, что 3 февраля Европейская комиссия начнет неофициальное обсуждение нового пакета санкций против России. Ожидается, что новый санкционный пакет направят на блокирование возможностей обхода рестрикций, в первую очередь для товаров, которые можно использовать в военных целях.