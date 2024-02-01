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03:44, 1 февраля 2024Мир

Стало известно о неофициальном обсуждении нового пакета санкций ЕС против России

Reuters: ЕК 3 февраля начнет неофициальное обсуждение пакета санкций против РФ

Фото: Pixabay

Европейская комиссия (ЕК) 3 февраля начнет неофициальное обсуждение нового пакета санкций против России, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Стало известно, что в субботу стартуют неофициальные встречи на высоком уровне среди стран-членов Европейского союза (ЕС), на которых будут рассматриваться детали предполагаемых ограничений.

Ожидается, что новый санкционный пакет направят на блокирование возможностей обхода рестрикций, в первую очередь для товаров, которые можно использовать в военных целях.

Также будет сформирован новый список физических и юридических лиц, попадающих под ограничения. Среди отраслевых мер рассматриваются незначительные запреты, например, на импорт, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии поддержал дополнительные меры в рамках 12-ого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России.

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      Марина Совина
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