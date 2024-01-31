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19:31, 31 января 2024Мир

Швейцария поддержала дополнительные санкции против России

Правительство Швейцарии заявило о поддержке дополнительных санкций ЕС против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: 20 minuten / IMAGO / Globallookpress.com

Федеральный совет (правительство) Швейцарии поддержал дополнительные меры в рамках 12-ого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждается в сообщении швейцарского правительства, на заседании 31 января было принято решение «воспринять другие меры из 12-го пакета санкций ЕС». Решение вступит в силу 1 февраля.

22 декабря 2023 года министерство экономики Швейцарии ввело санкции в отношении 147 лиц и организаций, вошедших в 12-ый пакет санкций ЕС.

10 января Федеральный совет Швейцарии захотел в одностороннем порядке усилить антироссийские санкции, а также контроль за исполнением ограничительных мер в отношении РФ.

Ранее пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что страна рассмотрит снятие санкций с России в случае переговоров по Украине. Он сообщил, что правительство Швейцарии в случае проведения переговоров разрешит въезд гражданам России, которые находятся под санкциями, но войдут в состав делегации.

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      Юрий Леонов
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