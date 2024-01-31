Швейцария поддержала дополнительные санкции против России
Федеральный совет (правительство) Швейцарии поддержал дополнительные меры в рамках 12-ого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждается в сообщении швейцарского правительства, на заседании 31 января было принято решение «воспринять другие меры из 12-го пакета санкций ЕС». Решение вступит в силу 1 февраля.
22 декабря 2023 года министерство экономики Швейцарии ввело санкции в отношении 147 лиц и организаций, вошедших в 12-ый пакет санкций ЕС.
10 января Федеральный совет Швейцарии захотел в одностороннем порядке усилить антироссийские санкции, а также контроль за исполнением ограничительных мер в отношении РФ.
Ранее пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что страна рассмотрит снятие санкций с России в случае переговоров по Украине. Он сообщил, что правительство Швейцарии в случае проведения переговоров разрешит въезд гражданам России, которые находятся под санкциями, но войдут в состав делегации.