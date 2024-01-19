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18:37, 19 января 2024Мир

Швейцария рассмотрит снятие санкций с России в случае переговоров по Украине

Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями россиянам

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями гражданам России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш в разговоре с РИА Новости.

Майенфиш прокомментировал заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине. Он сообщил, что правительство Швейцарии в случае проведения переговоров разрешит въезд гражданам России, которые находятся под санкциями, но войдут в состав делегации.

«Государственный секретариат по миграции и Федеральный департамент иностранных дел могут разрешить исключения, например, если лицо путешествует для участия в конференциях или других международных встречах», — заявил чиновник. Он добавил, что запрет на авиарейсы из России предусматривает исключения для полетов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях.

В ходе визита в Швейцарию Зеленский обратился к Ахмерд с просьбой провести переговоры по его «формуле мира». В ответ источник РИА Новости в Москве назвал просьбу организовать мирные переговоры без участия России бессмысленной.

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      Юрий Леонов
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