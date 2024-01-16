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01:27, 16 января 2024Бывший СССР

Зеленский снова заговорил о переговорах и попросил Швейцарию провести их. В Москве предложение назвали бессмысленным

РИА Новости: переговоры по Украине возможны лишь между Киевом и Москвой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева.

Эту тему он поднял на пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и попросил ее о проведении «саммита мира».

Касательно списка стран — мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите.

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Кроме того, по словам Зеленского, Украина хочет, чтобы к этому процессу был привлечен и Китай, который «играет большую роль в мире». Амхерд в свою очередь заявила, что согласилась организовать подобную конференцию.

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Сегодня

В России предложение Зеленского назвали бессмысленным

Источник РИА Новости в Москве назвал идею украинского лидера бессмысленной, если в конференции не будет участвовать Россия.

По его словам, переговоры по конфликту, если они состоятся, будут не на основе «формулы мира» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации.

Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий

источник в Москве

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России — очередная трата времени и безрезультативная инициатива.

Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее «дань по инерции» общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что «не будет мира без того, чтобы дать слово России»

Леонид Слуцкийлидер ЛДПР

По его мнению, «формула мира» Зеленского не имеет ничего общего с установлением реального мира и не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте.

Если западные страны действительно хотят мирного саммита, то в первую очередь они должны прекратить финансовую и военную поддержку режима Зеленского

Леонид Слуцкийлидер ЛДПР
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Дискуссию по украинской «формуле мира» прошла в Давосе признали провальной

В воскресенье, 14 января, в Давосе прошла дискуссия по украинской «формуле мира». Встречу советников по национальной безопасности признали провальной, так как она завершилась без четкого плана.

Агентство Bloomberg связало это с тем, что Киеву не удалось заручиться поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов среди стран Глобального Юга. В частности, Бразилии и ЮАР настаивали на необходимости учитывать интересы России. Делегацию от Москвы на встречу не приглашали.

Сопредседатель встречи, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что завершившаяся встреча «прояснила вопросы для обсуждения». При этом он признал, что, вероятно, в подобном формате мероприятия проводиться не будут, поэтому дальнейшие шаги остаются неясными.

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      Марина Совина
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