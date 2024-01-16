Просьбу Зеленского о переговорах без России назвали бессмысленной

Источник РИА назвал просьбу Зеленского о саммите в Швейцарии бессмысленной

Источник РИА Новости назвал бессмысленной просьбу Владимира Зеленского организовать мирный саммит в Швейцарии без участия России.

Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева и попросил ее об их проведении. По его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира».

15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.