Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира»

Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева. По его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и попросил ее об их проведении.

Говоря о списке участников «саммита мира», Зеленский отметил, что Киев открыт для всех стран мира, «которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность». «Мы бы хотели, чтобы страны глобального Юга обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите», — заявил он, отметив, что Украина хочет, чтобы к этому процессу был привлечен и Китай, «играющий большую роль в мире».

15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.