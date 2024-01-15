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23:36, 15 января 2024Бывший СССР

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах

Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева. По его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и попросил ее об их проведении.

Говоря о списке участников «саммита мира», Зеленский отметил, что Киев открыт для всех стран мира, «которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность». «Мы бы хотели, чтобы страны глобального Юга обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите», — заявил он, отметив, что Украина хочет, чтобы к этому процессу был привлечен и Китай, «играющий большую роль в мире».

15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

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      Марина Совина
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