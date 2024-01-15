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21:04, 15 января 2024Мир

Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине

Зеленский попросил президента Швейцарии Амхерд провести переговоры по Украине

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине. Об этом сообщила швейцарский президент Виола Амхерд, ее цитирует РИА Новости.

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня», — сказала она, добавив, что согласилась организовать подобную конференцию.

15 января Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

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      Виктория Кондратьева
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