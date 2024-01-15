Зеленский попросил президента Швейцарии Амхерд провести переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине. Об этом сообщила швейцарский президент Виола Амхерд, ее цитирует РИА Новости.

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня», — сказала она, добавив, что согласилась организовать подобную конференцию.

15 января Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.