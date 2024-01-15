Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд», — говорится в публикации. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

Кроме того, Зеленский затронет тему финансовой поддержки и восстановления Украины. Украинский глава планирует провести в Давосе встречи с представителями Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он также встретится с лидерами стран и крупных бизнесов, чтобы обсудить усиление экономической и военной устойчивости Украины.

Ранее стало известно о возможном визите Зеленского в Швейцарию. Сообщалось, что планируется его участие в заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое состоится в Давосе с 15 по 19 января. Как уточнялось, визит лидера республики может продлиться не менее двух дней.