Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 15 января 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Швейцарию

Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд», — говорится в публикации. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

Кроме того, Зеленский затронет тему финансовой поддержки и восстановления Украины. Украинский глава планирует провести в Давосе встречи с представителями Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он также встретится с лидерами стран и крупных бизнесов, чтобы обсудить усиление экономической и военной устойчивости Украины.

Ранее стало известно о возможном визите Зеленского в Швейцарию. Сообщалось, что планируется его участие в заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое состоится в Давосе с 15 по 19 января. Как уточнялось, визит лидера республики может продлиться не менее двух дней.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Дикий хищник пробрался в российский детсад с воспитанниками и попал на видео

      Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

      В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

      Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

      Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

      Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

      Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

      Ведущий случайно выругался в прямом эфире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости