На Западе признали провал встречи в Давосе по «формуле мира» Украины

Bloomberg: встреча в Давосе по формуле мира Киева завершилась без четкого плана

Встреча в Давосе советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» завершилась без четкого плана. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство связало провал мероприятия с тем, что Киеву не удалось заручиться поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов среди стран Глобального Юга. В частности, Бразилии и ЮАР настаивали на необходимости учитывать интересы России. Делегацию от Москвы на встречу не приглашали.

Сопредседатель встречи, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что завершившаяся встреча «прояснила вопросы для обсуждения», но ни Украина, ни Россия, которая не была приглашена, не готовы пойти на уступки. Дипломат признал, что, вероятно, в подобном формате мероприятия проводиться не будут, поэтому дальнейшие шаги остаются неясными.