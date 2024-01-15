Захарова ответила на предложение МИД Швейцарии по переговорам с Украиной. Что нужно для начала диалога?

Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину для переговоров с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы швейцарского дипломатического ведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине. Об этом она высказалась в интервью «Известиям».

Условия для возобновления диалога

Захарова ответила на предложение Кассиса и назвала условия для начала переговорного процесса по Украине. Для этого Западу следует прекратить вооружать Киев, вводить антироссийские санкции, а также делать русофобские заявления.

Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят Мария Захарова официальный представитель МИД России

14 января на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Кассис призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — отметил он.

Итоги встречи в Давосе

В переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе приняли участие более 80 делегаций, включая 18 из Азии и 12 из Африки. Встреча состоялась по инициативе Украины и Швейцарии. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что среди участников встречи в Давосе не было единства.

В свою очередь представитель Евросоюза, чье имя не раскрывается, рассказал, что страны Глобального Юга призвали учитывать интересы России. Особенно поддерживали эту позицию Бразилии и ЮАР. Ермак также пожаловался, что многие предложили Киеву начать немедленные переговоры с Россией.

Переговорный процесс

1 января президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. По его словам, страна пойдет на диалог только на своих условиях. Путин добавил, что сейчас началу переговорного процесса мешает позиция западных государств, которые стремятся с помощью Украины уничтожить Россию.

В ноябре 2022 года президент Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. По его словам, Киев признает только ее и считает этот мирный план единственным вариантом решения конфликта в стране. Среди пунктов «формулы мира» — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав на момент провозглашения независимости в 1991 году.

При этом 9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира». Странам не удалось достичь значительного прогресса, поскольку Киев и G7 не хотят напрямую взаимодействовать с Москвой.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.