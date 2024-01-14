Швейцария призвала включить Россию в переговоры по Украине

МИД Швейцарии: Необходимо включить Россию в дискуссию по Украине

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о необходимости включить Россию в дискуссию об урегулировании конфликта на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

О необходимости включения России в переговоры объявил руководитель швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — заявил глава ведомства.

Ранее в январе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал способ достичь мира между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Евросоюз опирается на «формулу», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре посол России в Швейцарии Сергей Гармонин объявил, что Россия не будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое пройдет в Давосе с 15 по 19 января.