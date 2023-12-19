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08:20, 19 декабря 2023Экономика

Россию снова не позвали на форум в Давосе

Посол в Швейцарии Гармонин: Россия не приглашена на ВЭФ в Давосе в 2024 году

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия не будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое пройдет в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января 2024 года. Об этом сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, передает ТАСС.

По его словам, организаторы мероприятия не прислали России приглашение, как и в прошлом году. Посол также считает, что от такого решения пострадает лишь сам форум. «Мы же продолжим решать наши задачи в других форматах и на других площадках», — заключил он.

В начале 2023 года, перед началом форума, Bloomberg сообщил, что боевые действия на Украине и «остракизм» России со стороны Запада фактически исключили российских и китайских олигархов из «ежегодной беседы капиталистических элит».

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.

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      Мария Грушко
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