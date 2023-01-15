Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:58, 15 января 2023Экономика

Стало известно об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Bloomberg: на ВЭФ в этом году не будет российский и китайских миллиардеров

Фото: Sebastian Derungs / Reuters

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет российских и китайских миллиардеров, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса». Об этом стало известно Bloomberg.

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль», — отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что спецоперация на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически «исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит».

Ранее экономисты в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) перед Давосским форумом назвали главной угрозой в краткосрочной перспективе (два года) они назвали удорожание стоимости жизни. Среди так называемых старых рисков эксперты упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальные волнения, геополитическую конфронтацию и угрозы ядерной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией
В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры от ракет
Режиссер Кончаловский прокомментировал введенные Зеленским санкции
МИД РФ заявил о возможном введении безвизового режима для россиян в ряде стран
Театральный режиссер сравнил Москву с морем
В Молдавии оценили вероятность эскалации конфликта в Приднестровье
Фанат «Тоттенхэма» ударил голкипера «Арсенала» во время матча АПЛ
Украина получила шведские гусеничные вездеходы
Глава МИД Нидерландов заявил о нужде Киева в большем количестве оружия
Журналист показал видео реакции Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.