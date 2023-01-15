Стало известно об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Bloomberg: на ВЭФ в этом году не будет российский и китайских миллиардеров

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет российских и китайских миллиардеров, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса». Об этом стало известно Bloomberg.

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль», — отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что спецоперация на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически «исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит».

Ранее экономисты в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) перед Давосским форумом назвали главной угрозой в краткосрочной перспективе (два года) они назвали удорожание стоимости жизни. Среди так называемых старых рисков эксперты упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальные волнения, геополитическую конфронтацию и угрозы ядерной войны.