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11:59, 12 января 2023Экономика

Экономисты назвали главную угрозу для мира

Эксперты Давоса назвали главным риском для мира удорожание стоимости жизни

Фото: Jacek Dylag / Unsplash

С началом 2023 года мир сталкивается с некоторыми рисками, которые кажутся одновременно новыми и знакомыми, сказано в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) перед Давосским форумом. Главной угрозой в краткосрочной перспективе (два года) они назвали удорожание стоимости жизни.

Среди так называемых старых рисков эксперты упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальные волнения, геополитическую конфронтацию и угрозы ядерной войны. Среди новых — большой уровень долга, начинающаяся эра низкого экономического роста и глобальных инвестиций, а также растущее давление последствий изменения климата.

В пятерке основных рисков — природные катастрофы, геоэкономическая конфронтация, неудачные попытки смягчить изменение климата и поляризация общества. В долгосрочной перспективе (в течение десяти лет) наибольшая угроза будет исходить от провала попыток смягчить изменение климата.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что через 10 лет может произойти самый сильный долговой кризис.

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Платон Щукин
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