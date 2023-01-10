Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:42, 10 января 2023Экономика

Американский «пророк катастроф» предсказал сильнейший кризис

Экономист Нуриэль Рубини предсказал «мать всех долговых кризисов» через 10 лет
Нуриэль Рубини

Нуриэль Рубини. Фото: Chip East / Reuters

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый сильный долговой кризис. Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

«Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные. Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов», — считает экономист, которого называют «пророком катастроф».

Ранее Рубини заявил, что мир — это «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных новых и старых вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

Еще одно подтверждение тезиса о надвигающемся кризисе он видит в том, что в мире «уже развязана третья мировая война». Ее началом стало введение США ограничений на поставки многих видов микросхем в Китай, этот «агрессивный акт торговой политики» американского правительства будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, утверждает экономист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Рабочей группе УЕФА по возвращению России в турниры предрекли трудности
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Очевидец описал момент взрыва в доме под Коломной
Пожар на севере Москвы попал на видео
Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды
Прожорливый тюлень наведался к мужчине и лишил его 250 тысяч рублей
В Польше захотели запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием
61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.