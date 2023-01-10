Американский «пророк катастроф» предсказал сильнейший кризис
Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый сильный долговой кризис. Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.
«Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные. Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов», — считает экономист, которого называют «пророком катастроф».
Ранее Рубини заявил, что мир — это «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных новых и старых вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.
Еще одно подтверждение тезиса о надвигающемся кризисе он видит в том, что в мире «уже развязана третья мировая война». Ее началом стало введение США ограничений на поставки многих видов микросхем в Китай, этот «агрессивный акт торговой политики» американского правительства будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, утверждает экономист.