Американский «пророк катастроф» предсказал сильнейший кризис

Экономист Нуриэль Рубини предсказал «мать всех долговых кризисов» через 10 лет

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый сильный долговой кризис. Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

«Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные. Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов», — считает экономист, которого называют «пророком катастроф».

Ранее Рубини заявил, что мир — это «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных новых и старых вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

Еще одно подтверждение тезиса о надвигающемся кризисе он видит в том, что в мире «уже развязана третья мировая война». Ее началом стало введение США ограничений на поставки многих видов микросхем в Китай, этот «агрессивный акт торговой политики» американского правительства будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, утверждает экономист.