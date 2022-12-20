Предсказавший кризис 2008-го экономист пообещал миру тяжелые затяжные проблемы

FT: экономист Нуриэль Рубини предсказал миру глубокую и затяжную рецессию

Знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в интервью Financial Times заявил, что мир — это «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных «новых и старых» вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

Рубини уверен, что общепринятая точка зрения, «исходящая от политиков и Уолл-Стрит», что кризис в экономике будет коротким и неглубоким, ошибочна. «Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, Уолл-стрит говорят, что у нас будет мягкая посадка. Но, например, за последние 60 лет в США у нас никогда не было ситуации, когда инфляция превышала 5 процентов, а сегодня это 7,1, или когда безработица была ниже 5 процентов, а прямо сейчас это 3,7. В таких условиях, когда вы повышаете ключевую ставку, вы получите не мягкую, а жесткую посадку», — пообещал экономист.

По его словам, кризис также станет тяжелее за счет такого фактора, как высокий мировой долг, который с 1999 года вырос с 220 процентов мирового ВВП до 350 процентов в 2019 году. Из-за этого центральные банки не смогут повышать ключевые ставки до необходимого для борьбы с экономическим спадом уровня.

«В Европе ситуация еще более опасная [чем в США — прим. «Ленты.ру»]. Например, в Великобритании инфляция превышает 10 процентов, и страна переживает стагфляцию [комбинацию высокой инфляции и отсутствия экономического роста — прим. «Ленты.ру»], а Банк Англии прогнозирует экономический спад в течение как минимум пяти последующих кварталов. При этом британцы выстрелили себе в ногу, решившись на Brexit», — заявил Рубини.

Еще одно подтверждение тезиса о надвигающемся кризисе он видит в том, что в мире «уже развязана третья мировая война». Ее началом стало введение США ограничений на поставки многих видов микросхем в Китай, этот «агрессивный акт торговой политики» американского правительства «будет иметь долгосрочные последствия» для мировой экономики, утверждает Рубини.

Экономист убежден, что последние 75 лет были временем относительного благополучия по сравнению со всей остальной историей человечества, когда мир сопровождали голод, крупные войны, болезни и геноциды. Но, по его мнению, «последние 75 лет — исключение, а не правило», и это время подходит к концу.

При этом Financial Times напоминает, что Рубини известен своим пессимизмом в оценках экономической ситуации, а его прогнозы не всегда бывают точны. Например, он предсказывал войну между США и Ираном в 2020 году, но этого так и не случилось. На это экономист отвечал, что «никто, даже он, не может все время правильно предсказывать будущее».

21 октября Рубини заявил, что в ближайшие годы глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания. Он также предрек финансовый шок и «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса» при крахе крупных игроков на рынке инвестиций.

