Spiegel: предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини заявил о начале Третьей мировой

Третья мировая война уже фактически началась, об этом в интервью Spiegel заявил американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

По его мнению, действия глобального конфликта разворачиваются в киберпространстве и на Украине. Он обратил внимание на то, что советники по национальной безопасности выражают беспокойство вмешательством НАТО в конфликт на Украине, между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, администрация президента США Байдена ожидает нападения Китая на Тайвань в скором времени.

Говоря об экономике, Рубини указал на то, еврозона уже «находится в рецессии», а дела в Великобритании «идут еще хуже». Он также отметил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.

Экономист вспомнил, что во времена его детства в 1970-е годы ему не приходилось «беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме».

Ранее обозреватель Ахмад Хадж Али назвал признак развязывания Соединенными Штатами Третьей мировой войны, которая, как он считает, уже началась. По его мнению, о начале глобального конфликта говорит размещение в Восточной Европе 101-ой американской воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы», 4700 солдат из которой дислоцированы там под предлогом участия в «беспрецедентных военных учениях».