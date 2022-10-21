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02:30, 21 октября 2022Экономика

В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»

Американский экономист Рубини предрек финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Нуриэль Рубини

Нуриэль Рубини. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates в интервью подкасту Odd Lots заявил, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Эксперт из США объяснил, что в этом году акции упали более чем на 20 процентов. Кроме того, в сфере прямых инвестиций наблюдается напряженность, а в американском рынке недвижимости — охлаждение и уменьшение кредитования. Рубини предрек финансовый шок и «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса» при крахе крупных игроков: подобная ситуация наблюдалась в 2008 году с Lehman Brothers.

«Есть пара крупных и системных фирм, которые могут утонуть. Может быть еще один "эффект Lehman" и тогда ФРС придется ослаблять [политику]. У вас будет серьезная рецессия, и у вас будет шок на финансовом рынке», — допустил он.

Предыдущую беседу Рубини с Odd Lots называют «пророческим»: тогда, в мае 2020 года, Рубини спрогнозировал высокую инфляцию во время восстановления экономики после пандемии COVID-19. Он объяснил это явление сочетанием шоков
предложения и жесткого смягчения действий регуляторов.

Ранее Рубини сравнил ситуацию в мировой экономике с крушением поезда. Он допустил, что к 2023 году США и Европа окажутся в рецессии.

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Марина Совина
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