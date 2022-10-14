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12:47, 14 октября 2022Экономика

В США сравнили ситуацию в мировой экономике с крушением поезда

Экономист Нуриэль Рубини сравнил ситуацию в мировой экономике с крушением поезда

Фото: Kim Kyung-Hoon / AP

Мировая экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке. Такое сравнение привел бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США Нуриэль Рубини в интервью Newsweek.

Он отметил нарастание экономических, монетарных, социальных, политических и геополитических угроз. Экономист уверен, что к следующему году США и Европа окажутся в рецессии.

Рубини также отметил, что мир погрузился в «геополитическую депрессию», и скоро наступит явление, которое он назвал «матерью всех долговых кризисов». Ранее экономист получил прозвище Доктор Дум за предсказание финансового кризиса 2008 года.

В октябре аналитики страховой группы Allianz предсказали падение благосостояния населения планеты на десять процентов в реальном выражении по итогам 2022 года из-за мирового кризиса. Военные действия на Украине «задушили» восстановление мировой экономики после пандемии и «перевернули мир с ног на голову», вызвав резкую нехватку продовольствия и энергоресурсов в разных частях планеты, заявили эксперты.

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Платон Щукин
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