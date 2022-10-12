Населению планеты предсказали резкое падение благосостояния

Allianz: финансовые активы домохозяйств сократятся на 10% в реальном выражении в 2022 году

Аналитики страховой группы Allianz предсказали падение благосостояния населения планеты на 10 процентов в реальном выражении по итогам 2022 года из-за мирового кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине. Финансовые активы домохозяйств в номинальном выражении сократятся на два процента впервые с 2008 года.

Период с 2019-го по 2021 год был «золотым» и «экстраординарным» для благосостояния населения мира, когда оно стабильно росло на 10,4 процента и суммарно увеличилось на «ошеломляющие» 60 триллионов евро, указывает Allianz. Наибольший рост финансовых активов в 2021 году был отмечен в Японии (плюс 11,3 процента), Восточной Европе (12,2 процента) и Северной Америке (12,5 процента). Последняя остается самым богатым регионом мира с валовыми финансовыми активами на душу населения в размере 294 240 евро против среднемирового показателя в 41 980 евро.

Однако военные действия на Украине «задушили» восстановление мировой экономики после пандемии и «перевернули мир с ног на голову», вызвав резкую нехватку продовольствия и энергоресурсов в разных частях планеты, отмечают аналитики. На этом фоне ужесточение денежно-кредитной политики приведет к тому, что благосостояние домохозяйств в 2022 году «пострадает». А восстановление будет не таким быстрым, как после мирового финансового кризиса в 2008 году. Прогнозируется, что номинальный рост финансовых активов до 2025 года составит всего 4,6 процента.

Большинство фондовых рынков планеты также завершат год «в минусе». При этом остается неясным, сохранится ли интерес к акциям, как к одному из основных активов, в условиях «слабых перспектив доходности».

В недавнем докладе Всемирного банка говорится, что в мировой экономике уже начался сильнейший за последние десятилетия ценовой кризис. Рост цен на энергоносители вкупе с повышением стоимости продовольствия и удобрений оказался самым существенным с 2008 года. Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда также сошлись во мнении, что в 2023 году мировую экономику ждет рецессия.

