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00:25, 11 января 2024Мир

В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

Дипломат Стано: ЕС выступает за переговоры между РФ и Украиной по «формуле мира»

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано рассказал, какие подходы урегулирования конфликта на Украине рассматривает Брюссель. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Стано назвал способ достичь мира между Россией и Украиной и подчеркнул, что Евросоюз опирается на «формулу» предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, следует организовать переговоры между двумя странами при опоре на эти принципы.

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«ЕС поддерживает "формулу мира", основанную на уважении украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности, которые защищаются Уставом ООН. "Формула мира" — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметил дипломат.

Дискуссия по украинской «формуле мира» состоится в Давосе 14 января. Свои идеи Зеленский представил в начале 2023 года. «Формула мира» подразумевает полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности республики в границах 1991 года, освобождение всех пленных, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.

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      Марина Совина
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