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19:53, 10 января 2024Мир

Названы дата и место встречи по «формуле мира» Украины

Берисвиль: дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января, сообщила постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. Трансляция заседания ведется на сайте организации.

«Мы рассчитаем провести 14 января в Давосе дискуссию в качестве части украинской "мирной формулы"», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Тем не менее стороны не сумели достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что тайная встреча в Эр-Рияде была попыткой пиара Зеленского. Она считает, что информационная шумиха призвана поддерживать иллюзию политической активности.

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      Варвара Кошечкина
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