В МИД России прокомментировали тайную встречу по Украине

Захарова назвала тайную встречу по Украине в Эр-Рияде попыткой пиара Зеленского

Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде была попыткой пиара Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Спутник».

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова.