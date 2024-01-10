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08:53, 10 января 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали тайную встречу по Украине

Захарова назвала тайную встречу по Украине в Эр-Рияде попыткой пиара Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде была попыткой пиара Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Спутник».

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова.

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      Алевтина Запольская
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