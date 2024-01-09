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16:07, 9 января 2024Мир

На Западе подтвердили проведение секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

Bloomberg: США и союзники в Эр-Рияде провели секретную встречу по Украине

Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Риаде провели секретную встречу по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники агентства, секретный формат позволил участникам встречи обсудить «более свободно и откровенно» не только мирную инициативу, но и перспективы взаимодействия с Россией в послевоенный период.

Ранее о секретной встрече западных стран по Украине сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал дипломат.

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      Глеб Бажуткин
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