Лавров: 10 дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле Зеленского

Запад провел секретную встречу, на которой обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, и, несмотря на все попытки оказать давление на Россию и ее союзников, вынужден прибегать к манипуляциям, выдавать желаемое за действительное, в итоге смирившись с поражением Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Десять дней назад прошла секретная встреча стран Запада по «формуле мира» Зеленского

Лавров сообщил, что десять дней назад страны Запада организовали секретную встречу, посвященную обсуждению «формулы миры» Зеленского. «Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал он.

Не все страны большинства мирового сообщества участвовали, некоторые отказались от приглашения Сергей Лавров глава МИД России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МИД также назвал формулу Зеленского плодом больного воображения, а намерение принудить Россию вернуться к границам 1991 года, как и попытки Запада навязать Москве мирные переговоры на условиях Киева, — разводкой и манипуляцией.

«Главное — "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"», — отметил дипломат.

Лавров заявил о сплочении россиян благодаря санкциям

Как указал глава МИД, планы западных стран с помощью санкций и политического давления на Кремль создать протестные настроения в России не увенчались успехом.

Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа Сергей Лавров глава МИД России

Министр также уличил Запад в намерении объявить победу Украины

По словам Лаврова, Запад попытается любой ценой найти выход из кризиса, чтобы в конце концов объявить о победе Украины в конфликте с Россией.

Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но очень часто было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства Сергей Лавров Глава МИД России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лавров рассказал о выборе, поставленном Западом перед Сербией: либо дружба с Россией, либо госпереворот

Министр подчеркнул, что Запад вынуждает Сербию выбирать между присоединением к санкциям против Москвы и перспективой госпереворота.

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров заявил об усталости мирового сообщества от доллара

Глава российской дипломатии также констатировал усталость мирового сообщества от американского доллара, который превратился в инструмент «подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов, а также способом вмешательства во внутренние дела других стран и смены режимов», неугодных США.

Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния Сергей Лавров глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что у Зеленского отсутствует воля к миру. По его словам, Киев до сих пор отрицает необходимость сесть за стол переговоров и добиться прекращения военных действий. Об этом свидетельствует продолжение действия на Украине запрета на ведение переговоров с руководством России, добавил он.