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12:39, 28 декабря 2023Мир

Лавров рассказал о секретной встрече стран Запада по формуле мира Зеленского

Лавров: десять дней назад была секретная встреча Запада по формуле Зеленского

Фото: Javier Campos / Globallookpress.com

Десять дней назад прошла секретная встреча стран Запада по «формуле мира» Владимира Зеленского. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового сообщества участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал дипломат.

При этом саму «формулу мира», предложенную Зеленским, Лавров назвал плодом больного воображения, а попытки Запада навязать России мирное соглашение Киева «разводкой».

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал очковтирательством намерение Запада выставить Украину победившей стороной в конфликте с Россией. По словам Лаврова, западные страны пытаются найти выход из кризиса в том виде, чтобы это позволило «все равно объявить победу» Украины.

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      Семен Александров
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