Лавров назвал очковтирательством намерение Запада объявить Украину победителем

Лавров: попытки Запада объявить Украину победителем являются очковтирательством

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал очковтирательством намерение Запада выставить Украину победившей стороной в конфликте с Россией. Его цитирует РИА Новости.

По словам Лаврова, западные страны пытаются найти выход из кризиса в том виде, чтобы это позволило «все равно объявить победу» Украины.

«Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — подчеркнул дипломат.

Ранее издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США и европейские страны меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. Как указал собеседник издания, администрация президента США Джо Байдена и европейские лидеры негласно смещают фокус с поддержки Украины.