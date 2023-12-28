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12:37, 28 декабря 2023Мир

Лавров назвал очковтирательством намерение Запада объявить Украину победителем

Лавров: попытки Запада объявить Украину победителем являются очковтирательством

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал очковтирательством намерение Запада выставить Украину победившей стороной в конфликте с Россией. Его цитирует РИА Новости.

По словам Лаврова, западные страны пытаются найти выход из кризиса в том виде, чтобы это позволило «все равно объявить победу» Украины.

«Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — подчеркнул дипломат.

Ранее издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США и европейские страны меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. Как указал собеседник издания, администрация президента США Джо Байдена и европейские лидеры негласно смещают фокус с поддержки Украины.

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      Виктория Кондратьева
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