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20:56, 27 декабря 2023Мир

В США заявили о намерении Запада изменить стратегию по Украине

Politico: США и страны Европы меняют стратегию по Украине и допускают уступки РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США и страны Европы меняют стратегию по Украине и допускают уступки России. О подобных намерениях Запада со ссылкой на американского чиновника сообщает газета Politico.

Как заявил собеседник издания, администрация президента США Джо Байдена и европейские лидеры «негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании вооруженного конфликта».

По его словам, в Белом доме уже началось обсуждение будущих мирных переговоров, однако американское правительство «не может публично отступить из-за политического риска».

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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