Bloomberg: США провели с союзниками тайную встречу по Украине в Эр-Рияде

Секретная встреча США и западных союзников Украины по «формуле мира» прошла 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде, подтвердили источники агентства Bloomberg. Тем не менее стороны не сумели достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.

По словам собеседников агентства, секретный формат позволил участникам «более свободно и откровенно» обсудить мирную инициативу, а также перспективы взаимодействия с Россией в будущем. Участие во встрече также приняли Саудовская Аравия, Индия и Турция, при этом Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.

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В ходе обсуждения союзники Украины пытались заручиться поддержкой для проведения переговоров с Россией на условиях Киева, в то время как страны Глобального Юга призывали напрямую взаимодействовать с Москвой по данному вопросу. Тем не менее страны Запада подтвердили приверженность территориальной целостности Украины, заверив, что продолжат поддерживать Киев.

О тайной встрече МИД России сообщил еще в конце декабря

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28 декабря о секретной встрече западных стран по Украине сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, некоторые страны отказались от приглашения.

Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было Сергей Лавров глава МИД России

Министр назвал формулу украинского лидера Владимира Зеленского плодом больного воображения, а намерение принудить Россию вернуться к границам 1991 года, так же как и попытки Запада навязать Москве мирные переговоры на условиях Киева, — разводкой и манипуляцией.

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Зеленский назвал вопрос переговоров с Россией неактуальным

Президент Украины заявил, что не видит каких-либо фундаментальных шагов со стороны Москвы относительно переговоров о мире. Он также обвинил Россию в активизации атак на украинские города.

Если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что она хочет мира, а из-за недостатка ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза на восстановление сил Владимир Зеленский президент Украины

На пресс-конференции 19 декабря Зеленский также назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Он рассказал о работе над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира».